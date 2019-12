O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que vai assinar a Fase 1 do acordo comercial com a China a 15 de janeiro, na Casa Branca.

Através do Twitter, Trump revelou que vai assinar a “grande e abrangente Fase 1 do Acordo Comercial com a China a 15 de janeiro”. “A cerimónia vai decorrer na Casa Branca“, anunciou.

“Representantes de alto nível da China estarão presentes. Mais tarde, irei a Pequim, onde vão começar as negociações para a Fase 2”, acrescentou Trump.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019