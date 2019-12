O Presidente da República está a caminho da ilha do Corvo, Açores, apesar de ainda se manterem as dúvidas sobre a viabilidade de uma aterragem em segurança por causa das condições atmosféricas.

Marcelo chegou esta manhã à Base Militar das Lages, na Terceira, e embarcou de imediato num voo militar com destino ao Corvo, onde entrará em 2020 numa festa com mais de 200 corvinos no ginásio local. Quando embarcou no C-295 da Força Aérea, a comitiva presidencial não tinha ainda a certeza que o voo conseguisse aterrar no Corvo, devido aos fortes ventos que estão a a afetar o grupo ocidental do arquipélago.

O Presidente foi recebido na pista da base militar pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que vai acompanhá-lo nesta visita de um dia ao Corvo.