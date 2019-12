Quiz do Ano. 52 perguntas para testar o que sabe (ou não sabe) sobre 2019

Se reservou o último dia do ano para fazer um balanço do que se passou, este é o desafio ideal para si. O Observador recordou os momentos nacionais e internacionais que marcaram 2019 e preparou 52 perguntas para testar se esteve realmente atento aos acontecimentos dos últimos 365 dias. Saiba aqui se está mesmo pronto para 2020.

A resposta que surgir a verde é a correta. Se clicar na resposta errada, ela aparecerá a vermelho. Ao lado de cada uma delas surgirá a percentagem de leitores que votou em cada uma das opções. Faça a ronda por todas as áreas da sociedade. No final, o Quiz do Ano faz as contas para saber se esteve a dormir em 2019 ou se o novo ano já espera por si.