O atleta Rui Pinto (Benfica) venceu esta terça-feira a 45.ª edição da São Silvestre da Amadora, ao correr os 10 quilómetros em 29,45 minutos, enquanto Ana Mafalda Ferreira (Sporting), vencedora da elite feminina, terminou em 34,39.

Rui Pinto venceu pela quinta vez aquela que é a última São Silvestre do ano, a quarta consecutiva, e foi por isso distinguido com um troféu com o seu nome. O atleta do Benfica assumiu que esta é uma prova que “adora correr” e que, por isso, a prepara de forma especial.

“Gosto imenso de correr aqui. Já venceram aqui os melhores atletas da nossa história e por isso é muito importante para mim competir aqui e preparo-me sempre da melhor forma e para vencer”, explicou.

O brasileiro Paulo Paula (Run Tejo) foi o segundo classificado, seguido de Samuel Freire (Benfica), que fechou o pódio.

Entre a elite feminina, a atleta do Sporting Ana Mafalda Ferreira repetiu a vitória do ano passado, com o tempo de 34.39 minutos, superando Emília Pisoeiro (Recreio Desportivo de Águeda) e Solange Jesus (Sporting), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

“É uma grande alegria vencer aqui. Esta é uma prova muito importante do nosso calendário, com um ambiente incrível e hoje as adversárias estiveram muito fortes e foi preciso dar mesmo tudo”, disse a vencedora.