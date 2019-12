Shots, compras, vacas e um Presidente "acima dos ventos". A discrição fica para depois do Corvo

“Ah meu Deus, vamos chegar à meia-noite com uma animação que não lhe digo…” Marcelo Rebelo de Sousa temia o pior, era o segundo shot de licor de Nêveda da ilha do Pico e no seu estômago, à hora de almoço, constava apenas “um fortimel” (concentrado de proteína), um golinho de imperial mal tirada (pelo próprio) e aqueles dois licores. Verdade seja dita, o ritmo já ia acelerado, com ou sem licores, com Marcelo a entrar, sair e voltar a entrar no restaurante que estava a confeccionar o jantar da noite, mal aterrou no Corvo, para a passagem de ano. Se o objetivo é cumprimentar cada um dos 430 corvinos recenseados, ali já ia bem lançado: nos primeiros 20 minutos na ilha, 30 beijos e duas selfies. Quer um final de mandato discreto, mas até lá ainda falta muito tempo e essa prática não começará no Corvo, seguramente.

Marcelo foi ao Caldeirão, não viu nada, mas andou a pé um quilómetro, mostrou “carinho pela pecuária”, a fazer-se à fotografia junto às vacas que pastavam na estrada que sai do Caldeirão em direção à Vila, visitou a Santa Casa da Misericórdia e falou com os cinco idosos que lá estavam, viu receitas dos medicamentos, comentou o que tomam, o preço do que tomam e os efeitos secundários do que tomam, contou que ontem foi à missa e que faltou vinho ao padre, seguiu pela estrada e parou na casa de um artista da terra, depois na “Loja Maria João”, que tem tudo, viu preços, comentou-os de si-para-si, cantarolou, abasteceu, mais uma paragem no Museu do Tempo e outra na Câmara. São seis da tarde. Quatro horas de Corvo e nem sombra de discrição ou de comida no estômago presidencial ou até de minutos mortos ou de curtos silêncios.