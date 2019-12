A equipa principal do Sporting efetuou esta terça-feira o último treino do ano, mantendo a preparação para o ‘clássico’ de domingo com o FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a informação prestada pelos leões, apenas Renan Ribeiro (tratamento e ginásio) e Luís Neto (tratamento — fisioterapia e ginásio) não participaram na sessão de trabalho.

Destaque para a presença no apronto dos jovens Anthony Walker e Eduardo Quaresma, enquanto Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes já trabalham regularmente com a equipa e estiveram novamente presentes.

O plantel leonino folga no primeiro dia do ano, sendo que o próximo treino está agendado para o dia 2 de janeiro, à porta fechada, na Academia Sporting.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga com 26 pontos, recebe no domingo o FC Porto, segundo com 35, a quatro do líder Benfica, em jogo agendado para as 17h30.