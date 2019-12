O WhatsApp vai deixar de funcionar em smartphones com sistema operativo Windows Phone a 1 de janeiro de 2020. Um mês depois, deixa de funcionar nas versões 2.3.7 dos sistemas operativos Android (e anteriores a esta) e na versão iOS 8 do sistema operativo da Apple, que comercializa os iPhone.

Quem tiver telemóveis mais antigos, que ainda funcionem com estes sistemas operativos, e quiser continuar a usar a aplicação de chat terá de atualizá-los para as versões 4.0.3 (ou superior) do Android e para o iOS 9, nos iPhone. Apesar de fazerem a atualização, não vai ser possível transferir o histórico das conversas, mas quem quiser mantê-las poderá exportá-las e enviá-las por email.

Assim que tiver as versões atualizadas, instale a aplicação e verifique o número de telefone. Lembre-se de que só pode ativar a app com um número de telefone de cada vez. A empresa já tinha anunciado a medida em junho de 2019.