Eram quase seis da manhã quando Super Mario seguia para casa, depois dos festejos de ano novo numa discoteca na sua terra natal. Segundo o Corriere della Sera, as primeiras horas de 2020 acabaram por ser atribuladas, com o avançado do Brescia a sofrer um acidente de viação. O novo Fiat 500 Abarth que Mario Balotelli conduzia não terá sobrevivido ao embate no portão de uma padaria — já o controverso futebolista saiu ileso deste episódio, de tal forma que foi para casa pelo seu próprio, deixando o veículo na estrada, enquanto o reboque não chegava.

O antigo jogador do Manchester City e Liverpool, de 29 anos, seguia com um amigo no carro (também ele livre de ferimentos), e ter-se-á despistado depois de uma manobra mal feita. O acidente aconteceu a pouca distância da sua residência, em Mompiano. Há mesmo quem adiante que os contornos são ainda mais ao estilo de Balotelli: terá confundido a sua garagem com a dos vizinhos.

Em outubro de 2011 o jogador italiano não esperou pelo fim de ano para assistir a um invulgar espetáculo de fogo de artifício. O serviço de emergência inglês ainda se lembrará do dia em que foi chamado à mansão de Balotelli em Cheshire depois de este ter provocado um incêndio na sua casa de banho.

Entretanto, Mario já usou o seu Instagram para desejar um bom ano de 2020 aos seguidores.