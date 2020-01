Os famosos deram as boas-vindas a 2020 e partilharam com os fãs balanços do ano que chegou ao fim e desejos para o futuro. Pediram “Saúde”, “Felicidade” e “Amor”, entre familiares e amigos.

Harry e Meghan publicaram um balanço de 2019 em vídeo, ao som de Coldplay, com uma fotografia (rara) do filho, Archie. O casal festejou o ano novo no Canadá, longe da família real — como, aliás, já tinha acontecido no Natal. No Instagram, desejaram aos seguidores um feliz 2020.

Desejamos a todas um Feliz Ano Novo e agradecemos o vosso apoio! Adorámos conhecer muitos de vocês, oriundos de todas as partes do mundo, e mal podemos esperar para conhecer muitos mais no próximo ano. Esperamos que 2020 vos traga saúde e mais felicidade”.

Já a modelo Chrissy Teigen não festejou da melhor forma. “Não me estou a sentir muito bem, mas feliz ano novo”, escreveu no Instagram, sob o efeito de uma sinusite. Jennifer Lopez, mais inspirada, publicou um vídeo com o balanço de 2019, ano em que ficou noiva do ex-desportista Alex Rodriguez. “É o último dia da década… wow… Quando penso em 2010… e penso em tudo o que aconteceu entretanto, sorrio calmamente… porque apesar de alguns dos momentos mais difíceis me chegarem primeiro à cabeça, apercebo-me de que sobrevivi a eles e que me levaram à melhor altura da minha vida”.

Justin Bieber e a recém-mulher, Hailey Bieber, vestiram o fato de banho para desejar aos seguidores um bom 2020. Sara Sampaio e Ricky Martin rumaram às Caraíbas.

Mais ou menos vestidos a rigor, veja como foi a passagem de ano de algumas celebridades.