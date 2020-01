Marcelo entra em 2020 na terra "que não é o fim do mundo". Palavra de corvino

Sentou-se numa das 18 meses dispostas pela sala, junto do presidente do Governo Regional e do presidente da Câmara da Vila do Corvo (as três entidades ofereceram em conjunto o jantar à população) por ali ficou, pacato, à conversa. Saiu para as sobremesas e foi naquele canto que entrou em 2020, com uma garrafa de espumante do Pico aberta cinco minutos antes do tempo e um brinde feito à meia noite com quem estava ali à volta. Ainda circulou pela sala, já a caminho da saída, não recusando uma selfie. Faz sempre o mesmo, enquanto o interessando no retrato para a posteridade pede a alguém que registe o momento, Marcelo agarra do telemóvel, procura a aplicação certa e dispara sem cerimónias. Está despachado.

Sai dali para se debruçar sobre a mensagem de Ano Novo que já traz alinhavada na cabeça, mas que ainda quer passar a escrito antes do primeiro sono do ano. No ginásio da escola Mouzinho da Silveira deixou os desejos para 2020, quando o continente e a Madeira entraram no novo ano. Ao Observador disse esperar “um ano que tem de significar progresso económico, social, com correspondência às expectativas dos portugueses, que são crescentes”. Para o Governo não quer deixar recados, garante, mas acaba por dizer que quer que “na área da governação haja a preocupação de corresponder às expectativas dos portugueses. Isso é fundamental para que o sistema político português continue a ser diferente de outros sistemas políticos em crise”, avisa.

E quanto ao que estará a fazer exatamente daqui a um ano, com Presidenciais à porta… não estará no Corvo, é a única garantia. Essa promessa ficou satisfeita nesta passagem de ano. E das duas uma: ou estará “a gozar o fim do ano com a família”, que “se queixa de há muitos anos” ou estará em pré-campanha eleitoral para as próximas presidenciais, de 2021.

A “ilha dos afetos” e de Raúl e de Guiomar

Quando a meia noite soou no Corvo, voltou a falar, desta vez a dizer-se supreendido pela adesão dos corvinos à festa que até ao fim teve poucas certezas quanto à presença presidencial — o mau tempo chegou a ameaçar os planos — e assinalou aquela como uma “ilha de afetos”, de “gente afectuosa” que correspondeu à sua chamada apesar da intempérie e de estarem lá longe — Corvo e Flores são os dois pontos do território nacional que ficam noutra placa tectónica, a americana. E esta surpresa do Presidente mantém-se mesmo que alguns lugares na sala (com 180 cadeiras dispostas) tivessem ficado vazios. Para Marcelo aquela é uma festa maior do que aquelas onde costuma estar no Ano Novo, garante aos jornalistas pouco depois da meia-noite.