Ao longo de três décadas ajudou a definir a face do basquetebol norte-americano e é com pesar que a NBA anunciou esta quarta-feira a morte do seu antigo comissário David Stern. Tinha 77 anos e não resistiu aos efeitos de uma hemorragia cerebral sofrida no passado dia 12 de dezembro. Dias depois, o seu filho Eric confirmava à CNN que desde esse acidente súbito o seu pai não voltara a recuperar a consciência.

Adam Silver, atual comissário da Liga Norte-americana de Basquetebol, recorda a marca decisiva deixada por Stern na modalidade, sobretudo depois de se estrear como comissário em 1984, numa altura de encruzilhada, e como a sua ação e visão estratégica conduziu à modernização e globalização da mesma, convertendo-a no fenómeno de popularidade e negócio de milhões como se afirma atualmente. Os números, reza a Forbes, falam por si.

RIP Mr David Stern

The best commissioner to ever do it. pic.twitter.com/SgO0hMX3Ia — SHAQ (@SHAQ) January 1, 2020

Até 2004, ano em que se retirou, Stern foi responsável por feitos como a atenuação do fosso salarial entre basquetebolistas, os primeiros passos da Associação Nacional de Basquetebol Feminino, ou a bênção aos atletas norte-americanos para jogarem pela primeira vez nos Jogos Olímpicos — com essa inesquecível Dream Team de 1992, composta por nomes como Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan, a trazer a medalha de ouro para casa.

Today I lost a friend and a mentor. They say it takes 3 generations for you to create a true legacy, #davidstern did it in one. God speed and test in peace my friend pic.twitter.com/NJQ5S3PKZU — Dominique Wilkins ???? ???? (@DWilkins21) January 1, 2020

Nomes que passaram a ser trabalhados como ícones, fruto do toque de Midas de Stern, que se estreou na organização em 1978, então ao leme do departamento jurídico, área onde continuou em funções, mais tarde com responsabilidade acrescida, depois de ter sido promovido. Já nos anos 80, tornar-se-ia assim o quarto comissário da NBA, rendendo no cargo Larry O’Brien.

David Stern was such a history maker. When I announced in 1991 I had HIV, people thought they could get the virus from shaking my hand. When David allowed me to play in the 1992 All Star Game in Orlando and then play for the Olympic Dream Team, we were able to change the world. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 1, 2020

For 30 years as NBA Commissioner, David grew the NBA to become one of the most popular leagues in the world with his revolutionary ideas. He took the NBA Finals from tape delay to live games & then began every Sunday on CBS highlighting Larry Bird’s Celtics & my Showtime Lakers. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 1, 2020

Magic Johnson é uma das lendas que recorreu ao Twitter para partilhar a tristeza pela morte de Stern, lembrando ainda dois momentos históricos. “Quando anunciei em 1991 que tinha SIDA, as pessoas pensavam que podiam apanhar o vírus se me apertassem a mão. Quando o David me permitiu jogar em 1992 no All Star Game em Orlando e depois nos Olímpicos, conseguimos mudar o mundo”.