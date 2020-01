A Mazda é um fabricante com uma curiosa história de sucesso. Depois de ter sobrevivido sufocado durante o período em que foi controlado pela Ford, entre 1996 a 2008, pôde finalmente começar a mostrar o que era capaz de fazer a partir de então. A estética passou de impessoal a muito atraente, começaram a surgir inovações técnicas, de que o melhor exemplo é o motor Skyactiv-X, uma unidade que sendo a gasolina consegue funcionar como se fosse a gasóleo, com as vantagens inerentes em termos de consumo e de emissões.

À semelhança dos restantes construtores que comercializam os seus veículos da Europa, também a Mazda tem de respeitar o limite dos 95g de dióxido de carbono (CO 2 ) imposto por Bruxelas, o que implica a necessidade de oferecer, juntamente com os seus modelos com motor de combustão, a gasolina ou diesel, veículos com motorizações eléctricas (e também híbridas plug-in), fundamentais para baixar a média e evitar pesadas multas. Sucede que eléctricos é algo que a Mazda (ainda) não tem, pelo que foi com particular interesse que acompanhámos a apresentação do seu primeiro modelo alimentado por bateria, para mais em Portugal, na região entre Sintra e Cascais.

Vender gato por lebre para começar

A apresentação do primeiro eléctrico da Mazda, o MX-30, decorreu de forma mista, pois se por um lado tínhamos exposto o modelo quase em versão definitiva (sem nos ser possível sentar ou mexer em algumas zonas do habitáculo), para conduzir tínhamos um protótipo que era um CX-30 por fora e um MX-30 por dentro. Mas ainda antes de começarmos a analisar o novo eléctrico, assistimos a uma apresentação por parte dos responsáveis da marca, que tentaram defender as opções que tinham tomado, já adivinhando alguma contestação do nosso lado.

Em vez de voluntariar a informação que passa por não ser possível montar um pack de baterias com uma capacidade superior às 35,5 kWh que estão a usar, por manifestamente falta de espaço na plataforma adaptada do CX-30 – o que acabaria por fazer mais tarde -, os técnicos da Mazda Europa começaram por afirmar que uma bateria maior, com 95 kWh, faria o Mazda eléctrico emitir mais CO2 do que uma versão equivalente com motor de combustão, assumindo que a bateria tem de ser substituída ao fim de 160.000 km (ou 8 anos, correspondente à garantia para manter um mínimo de 70% de capacidade de carga).

Além de assumir que os seus acumuladores vão durar o que está previsto na garantia (excepto poucas excepções, a maioria dos veículos eléctricos ultrapassa esta longevidade, especialmente os que possuem pack com refrigeração líquida e células mais sofisticadas, como os Tesla), os responsáveis do construtor japonês não só faziam vista grossa ao facto de há uma série de poluentes libertados pelos motores de combustão nas grandes cidades (o CO2 nem sequer é um poluente, contribuindo sim para o aquecimento global) que não estavam a ser considerados, como todos os países europeus estão a descontinuar aceleradamente as centrais eléctricas a carvão e a derivados de petróleo, substituindo-as por energias alternativas, como acontece por exemplo em Portugal. Ora isto vai mudar por completo as curvas apresentadas, que convenientemente se baseiam nos dados de 2016, substancialmente piores para geração de energia eléctrica do que os valores de 2018 ou 2019.

Estilo inconfundível

O MX-30 assume exactamente as mesmas dimensões do CX-30, em comprimento (4,395 m), largura (1,795 m) e distância entre eixos (2,655 m), sendo apenas 3 cm mais alto (1,57 m) pela necessidade de alojar o pack de baterias na plataforma. E seria bom que se parecesse ainda mais com o CX-30, um dos SUV deste segmento mais atraentes, o que só não acontece dado a marca ter decidido apresentar uma proposta mais ousada e inovadora. Mantendo um aspecto de SUV, o MX-30 começa por surgir com uma nova solução estética para a frente, com mais recortes e protuberâncias, sendo indiscutivelmente atraente, mas provavelmente menos eficaz em termos de Cx.

Nas portas também há mexidas, pois em vez das duas portas de cada lado, como forma de aceder ao habitáculo, estão presentes portas normais e de maior dimensão à frente, para as portas traseiras serem muito mais pequenas e tipo suicida, ou seja, a abrir ao contrário. O homem do design argumentou que se tratava de uma colagem ao saudoso coupé desportivo RX8, mas como este modelo sempre teve pouca expressão na Europa (e em todo o lado, pois não chegou a atingir as 193.000 unidades ao longo de 9 anos de produção), acaba por ser uma referência ao BMW i3, que justifica a opção por ser 40 cm mais curto do que o MX-30.

O objectivo da Mazda passou por oferecer um eléctrico que fosse diferente dos modelos a combustão, tornando-se assim mais exclusivo, um pouco como a Honda fez com o Honda e. Ainda assim, o Mazda a bateria exibe uma frente muito longa sem justificação técnica, pois não há motor a combustão com quatro cilindros e caixa de velocidades convencional para lá instalar. Quem vai a bordo gostaria certamente que esse espaço fosse aproveitado para conceber um habitáculo mais generoso.

Como é por dentro?

Para entrar a bordo para o banco posterior, segundo nos foi explicado, além de abrir a porta da frente e a traseira, é ainda necessário chegar à frente as costas do banco dianteiro, o que significa que o seu ocupante tem de sair, uma solução pouco agradável e funcional, especialmente de Inverno e com chuva.

O espaço lá dentro parece mais acanhado, mas o fabricante garante que é o mesmo, sendo induzidos em erro devido à diferente forma das portas. A única diferença parece ser na altura ao tejadilho, com o MX-30 a montar os assentos 1 cm mais acima, para incrementar o espaço para as baterias. A mala mantém os 430 litros, idênticos ao CX-30.

O tablier rompe com o que é habitual na Mazda, com linhas mais direitas, segundo o estilista para reforçar a sensação de espaço. O painel de instrumentos vai incluir informações específicas para o controlo do consumo de energia, autonomia, estado de carga e afins, o que não surpreende num eléctrico, com o volante a ter uma patilhas que permitem seleccionar o nível de regeneração de energia. O ecrã central está colocado em cima do tablier, para a consola ser mais elevada do que é costume, permitindo descansar a mão ou comandar o segundo ecrã, colocado em frente à alavanca da “caixa”, que na prática serve apenas para decidir se queremos andar para frente, para trás ou parquerar.

MX-30 tem 1% made in Portugal

Se há pormenores que ainda não se conhecem sobre o novo MX-30, como o peso e a autonomia exacta, pois nem sequer ainda está em processo de homologação, há outros bem curiosos que já foram anunciados e, curiosamente, um deles diz respeito à incorporação nacional neste modelo da Mazda. A revestir a zona das portas em que apoiamos os cotovelos e a consola central, onde é possível pousar objectos, o fabricante japonês revestiu tudo a cortiça e da nacional. O que até é fácil de acontecer uma vez que o nosso país fornece mais de 50% das necessidades mundiais.

Em vez de nos limitarmos às rolhas para as garrafas de vinho, a casca dos sobreiros serve agora também para a indústria automóvel, sendo dada como um exemplo entre os materiais recicláveis, além de ser um excelente isolante, ainda que aqui não seja utilizado como tal.

Mas nem só de cortiça vive o MX-30, em termos de materiais recicláveis, uma vez que o tecido utilizado nos bancos e no revestimento de algumas zonas das portas e tablier, contém 20% do plástico recuperado a partir das garrafas de água enviadas para o lixo. E podemos garantir que, ao tacto, é impossível distinguir este tecido de qualquer outro dos mais simples.