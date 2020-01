Os preços dos cabazes variam entre os cinco euros e 12,50 euros nestes pequenos restaurantes, bares e hotéis, em Espanha. Mas podem valer prémios estrondosos, até 500.000 euros: desde carros de luxo a apartamentos, férias em destinos paradisíacos, barras de ouro e o tradicional presunto. Outros, mais originais, dão caixões por boas causas. Estes estabelecimentos querem premiar os clientes — e, ao mesmo tempo, atrair mais clientela, relata o El Español.

No bar-restaurante Mariano, em Teruel, o prémio vale hoje meio milhão de euros ao todo. Quando foi criado, em 1977, por Mariano San Sánchez, estava avaliado em cerca de 30 euros. Desde então, os cabazes mudaram… e muito. As novidades deste ano não passam despercebidas: dois Porsches — um deles descapotável, com mais de quatro metros de comprimento. A estas prendas juntam-se duas motas Honda, duas bicicletas, um apartamento à beira-mar em Granada, com um terraço de 18 metros quadrados, uma TV Samsung, uma scooter elétrica e telemóveis. Já chega? Ainda não. O vencedor terá ainda direito a duas viagens para duas pessoas à Austrália e Nova Zelândia, uma estadia num hotel em Toledo e um passeio de balão.

Não, a lista ainda não acabou. Há ainda produtos típicos como presunto, linguiça ibérica, salsichas, etc. Joias, consolas, aspiradores. E quatro barras de ouro, com mais de um quilograma cada, no valor de 175.000 euros. Ah, e quanto custam as rifas? 12,50 euros.

Num outro bar, junto à estrada que liga Sevilha a Cádiz, a lista é diferente e cada rifa custa seis euros. “Entre 2008 e 2009, com a crise económica, decidimos avançar com o cabaz. Queríamos atrair mais clientes”, explica Juan Luis Cadena ao El Español, responsável pelo El Paisano. “Quando adicionámos o carro, foi a bomba”, acrescenta.

O que contém o cabaz? Desde uma autocaravana de cinco lugares a um carro desportivo Mazda. Este ano, há uma novidade: os felizardos que tiverem os três últimos números da rifa igual à chave vencedora terão direito a um presunto ibérico de sete quilos. O sorteio realiza-se a 5 de janeiro.

Já o Hotel Venta El Pan, em Sevilha, aderiu aos cabazes pelo quarto ano consecutivo. O cabaz de Natal inclui este ano um apartamento na cidade de Chipiona, em Cádiz, um Mercedes, um barco, uma mota e duas viagens — para a Disneyland e para as Caraíbas. A cesta tem um valor aproximado de 400.000 euros, mas custa aos clientes cinco euros por rifa.

Caixões sorteados por uma boa causa

Há cabazes mais originais do que outros. Este ano, uma funerária em Ourense vai sortear vários produtos no valor total de 2.200 euros. E na lista está… um caixão. Mas não vem sozinho. Dentro, tem presunto, vinhos, bebidas alcoólicas, doces tradicionais, uma televisão, um robô de cozinha, uma scooter elétrica e uma cafeteira. Tudo por uma boa causa: o dinheiro angariado vai ser entregue a uma pensionista da região com poucos recursos.

Os prémios são muitos e apetitosos, mas os participantes têm obrigações caso sejam os vencedores. Em 2014, o espanhol Víctor Brun venceu um cabaz avaliado em 300.000 euros, mas acabou com uma dívida de 100.000 euros, porque não sabia que tinha de pagar impostos sobre os produtos que ganhou. Quando a Autoridade Tributária espanhola exigiu o pagamento, Víctor já tinha vendido os prémios: dois carros de luxo, uma mota, duas barras de ouro e 14 de prata.