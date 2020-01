Seis minutos no mar do Corvo e Marcelo viu logo "um bom sinal para 2020"

Tampões nos ouvidos, local do mergulho inspecionado da escada do porto (também pelo segurança que tem de o acompanhar em todos os momentos, incluindo estes) e já está. Marcelo dentro de água, com Rodrigo e mais dois corvinos (um imigrante ucraniano na ilha e o carteiro Orlando Rosa). Umas braçadas para a direita. “Está uma maravilha”, dizia o Presidente a flutuar à tona da água. Saiu e já a segurança esperava com uma toalha preparada. “Yes!”, atirou Marcelo mesmo antes de explicar aos jornalistas que mal mergulhou lhe saltou um tampão do ouvido: “Impediu-me de nadar mais livre, tive de nadar mais bruços. Mas a temperatura está ótima. Estão para aí 17,5 graus“.

O primeiro mergulho presidencial do ano, no Corvo. pic.twitter.com/YYHtVcTFuP — Observador (@observadorpt) January 1, 2020

E qual foi o “bom sinal” que viu neste curto momento (não foram mais de seis minutos no mar)? “No momento em que mergulhámos, apareceu o sol e parou a chuva. Não há dúvida de que isto é dar sorte. É um bom sinal para 2020″. Não é, no entanto, nas mãos da sorte que quer ver deixado o Governo do país.

E na mensagem de Ano Novo, que tinha deixado em direto do Corvo cerca de 40 minutos antes, deixou desafios concretos não só a António Costa, como também à oposição. Para o Governo quer que seja “forte, concretizador e dialogante” e a oposição “forte e alternativa”.