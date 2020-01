A BMW vai marcar presença na próxima edição do Consumer Electronics Show (CES), um dos maiores eventos do ano dedicados à tecnologia, com um i3 radicalmente transformado. O único eléctrico (até ao momento) do Grupo BMW vai ser exibido em Las Vegas com uma nova faceta, preservando apenas o banco do condutor e o painel de instrumentos. De resto, todo o interior foi reconfigurado de modo a fazer do compacto bávaro uma espécie de hotel em movimento.

O i3 Urban Suite, assim se denomina o protótipo, materializa a visão de mobilidade premium do futuro, na óptica da BMW, que assim abre portas a uma mudança de mentalidade. A radical transformação a que o construtor submeteu o i3 dá a entender que o futuro das viagens em primeira classe pode perfeitamente prescindir de grandes SUV ou de limusinas e, ainda assim, assegurar deslocações com espaço, o máximo conforto e uma pegada ambiental mínima.

A 7 de Janeiro, dia em que o certame abre portas, serão revelados mais dados acerca deste i3 que parece ter sido projectado a pensar num serviço de táxi exclusivo ou em transfers de e para o aeroporto. Por enquanto, as intenções da marca bávara ainda não são claras quanto à hipotética materialização do conceito, com a marca a adiantar apenas que este i3 Urban Suite revela uma “experiência de mobilidade inteiramente adaptada às necessidades individuais dos passageiros”.

Para criar uma atmosfera mais relaxante a bordo, a BMW alterou o interior a pensar no único passageiro que o i3 pode transportar. E este é convidado a sentar-se num banco que mais parece uma poltrona, tendo inclusivamente direito a um suporte para os pés, para poder esticar as pernas enquanto ouve música, cortesia de uma soundzone pessoal, ou enquanto explora o sistema de infoentretenimento individual através do ecrã que “sai” do tejadilho. Como é habitual na marca, houve preocupação na selecção dos materiais, desta feita perseguindo não apenas os padrões de requinte a que a BMW habituou a sua clientela, mas também a sustentabilidade. Daí a preferência por madeira certificada e “materiais recicláveis que podem ser devolvidos ao seu ciclo natural, conforme os princípios da economia circular”.

Várias unidades de i3 Urban Suite estarão a circular pela cidade de Las Vegas, para que quem quiser experimentar a sensação de viajar em primeira classe, em modo zero emissões, o possa fazer, bastando para tal solicitar o serviço através de uma app especificamente criada para o efeito.