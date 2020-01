Depois de parcerias com outras marcas do circuito fast fashion, como a Berskha ou Urban Outfitters, chegou esta quinta-feira às lojas o resultado da colaboração entre a cantora Billie Eilish e a sueca H&M, uma linha de merchandising sustentável que promete voar das prateleiras.

São 16 peças, fiéis a um estilo desportivo, e com preços bem acessíveis. Os valores começam nos 4,99 euros (um par de meias) e ascendem aos 29,99 euros (uma camisola com capuz). Por aqui há bucket hats estampados, gorros em malha canelada, t’shirts e vestidos oversize com o nome da estrela que acaba de chegar aos 18 anos, confortáveis joggers e uma fanny pack.