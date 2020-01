Um médico de clínica geral e um paciente de 21 anos agrediram-se mutuamente, no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa, depois de o profissional de saúde se ter recusado a passar uma baixa médica.

Segundo adiantou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ao Observador, Vítor Manuel Silva Santos, de 66 anos, não acedeu ao pedido do jovem, que começou por atirar alguns objetos que se encontravam na secretária do médico. Segundo os relatos de ambos os envolvidos às autoridades, as agressões foram mútuas e só cessaram com a intervenção de um vigilante da unidade de saúde.

A ocorrência deu-se pelas 15h18 de 31 de dezembro. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, que já foi comunicada ao Ministério Público.

Esta é a segunda agressão a um profissional de saúde no espaço de uma semana.