Concerto de Reis

Convento dos Cardaes, Rua do Século 123, Lisboa. Sábado, 16h30

Para afinar a garganta: o Coro Aquae Cantatae é um dos nomes que anima os vários concertos de Reis que marcam a agenda deste fim de semana, um pouco por todo o país. Em Lisboa, um dos programas é este espetáculo, com a direção do maestro Frederico Costa e ainda a participação do Coro Organum Vocale, das Meninas do Convento e de João Aleixo, para seguir no Convento dos Cardaes, um edifício construído no século XVII que resistiu ao terramoto de 1755.

Workshop Ok na BD

Tinta nos Nervos, Rua da Esperança 39, Sáb, 4 janeiro, 10h às 13h, 16 euros cada aula

Para não ser quadrado e ver a vida aos quadradinhos: É um ciclo de workshops mas este não é um conjunto de oficinas quaisquer. Afinal de contas, no final deste conjunto de lições o objetivo da livraria Tinta nos Nervos é publicar um fanzine de banda desenhada com o trabalho dos aprendizes. Cecília Silveira (artista e editora, da Sapata Press) é a responsável por este curso destinado a um público alargado para uma iniciação nos fundamentos da linguagem da BD. No total, serão quatro os workshops, mas pode inscrever-se isoladamente. O primeiro arranca já este sábado e é dirigido a maiores de 13 anos.

Introdução à Aguarela

Campo das Artes, Rua do Almada, 627, Porto. Sábados 4, 11, 18 e 25. Das 14h30 às 17h30. 89 euros (materiais necessários a partir da segunda sessão)

Para se aventurar com os pincéis: Ano novo, hobbies novos e se a pintura a aguarela é um desejo há muito adiado é hora de não borrar mais a pintura. Ana Rocha dará este workshop teórico e prático composto por 4 sessões de três horas cada, lições pensadas como uma introdução rápida à pintura a aguarela. Os pequenos cursos são vocacionados para todos os interessados em pintura que não tenham qualquer experiência ou conhecimentos prévios. Um começo de ano movido a experimentação plástica e a exercitar a sensibilidade estética.

Workshop Pastéis de Nata

Pastelaria Batalha, Praça Luís de Camões, Lisboa. Sábado, 14h às 16h00. 55 euros

Para uma experiência very typical: Na Pastelaria Batalha (que em 2008 ficou em terceiro lugar no concurso de melhores natas da capital), no Chiado, é possível ter uma experiência total ao nível dos pastéis de Nata. Para além da prova, pode por as mãos na massa e iniciar-se na arte da confeção desta iguaria típica (tão típica que não deve estranhar a presença de vários forasteiros numa destas aulas). A lição inclui a preparação da massa e recheio, o direito a provar três destas especialidades mal saiam do forno e ainda a degustação de uma ginjinha para acompanhar a tarde.

Experiência de Tiro com Arco

CTAP – Clube Tiro com Arco do Porto, Parque Desportivo de Ramalde, Sábado e domingo às 15h30.

Para acertar em cheio: é um dia aberto no Clube de Tiro com Arco do Porto (CTAP), uma oportunidade única para libertar o seu lado escondido de Robin de Bosques ou simplesmente testar a modalidade pela primeira vez — e quem sabe revelar tanta pontaria que vai querer repetir a dose, em modo de lazer ou de competição. Nada como experimentar uma tarde dedicada ao tiro com arco, para tirar tudo a limpo e avaliar o programa de atividades previsto para este ano. Não se esqueça de fazer marcação prévia através do email (geral@ctap.pt).

Treetop Walk – Visita orientada

Parque de Serralves, Porto. Sábado, 16h00

Para observar a biodiversidade: Chama-se Treet Top Walk e surgiu em 2019, altura em que Serralves celebrou 30 anos. Trata-se de um percurso estratégico, situado num nível elevado face ao solo, junto à copa das árvores, que permite uma experiência única em pleno parque da Fundação. Um projeto criado em colaboração com o Fundo Ambiental Português e que recebe visitas regulares, com direito a orientação para escolas e público em geral. Este sábado, conte com as explicações da educadora Anabela Pereira.

Roteiro o Sagrado, o Profano e o Tesouro na Sé de Lisboa

Sé de Lisboa, Largo da Sé, Lisboa. Sábado 15h00. 15 euros

Para explorar um local enigmático: A proposta da Explore Latitudes é descobrir a Igreja de Santa Maria Maior – Sé de Lisboa, com uma visita guiada à Sé e ao Museu do Tesouro, para uma generosa dose de informação sobre o património, a arte, a arquitetura e claro, a história deste edifício sacro, um dos mais misteriosos da cidade que é testemunho das marca das sucessivas alterações e restauros que lhe foram feitas, e da mistura de estilos que revela. Inscrições e Informações: 217 264 179 ou 918 959 584; info@explore-latitudes.pt ou www.explore-latitudes.pt.

Domingos de Jazz no Ferroviário

Clube Ferroviário, Rua de Santa Apolónia, Lisboa. Domingo, 18h00. 5 euros com direito a copo de vinho

Para acabar com as desculpas da falta de programa ao domingo: o jazz instala-se no Clube Ferroviário e nesta primeira tarde de domingo do ano novo, fica a cargo do guitarrista Mário Delgado e do contrabaixista Carlos Barretto, dois nomes fundamentais do panorama nacional. E para uma combinação perfeita, aquele copo de vinho incluído no valor da entrada.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.