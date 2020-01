Há fugas e fugas, mas só algumas delas inspiram os argumentistas de Hollywood. Neste caso, pode ter sido exatamente o contrário e ter sido uma comédia francesa, um filme de 1973, a inspirar a fuga de Carlos Goshn, o empresário e antigo presidente da Renault-Nissan, que se encontrava em prisão domiciliária em Tóquio, a aguardar julgamento por evasão fiscal. Até à data, nenhum das teorias avançadas pela imprensa internacional foi confirmada, mas a mais repetida é a de que o empresário terá fugido escondido no interior da caixa de um instrumento musical.

Vamos por partes. Primeiro, a ficção: em 1973, “La Valise” (A mala), um filme de Georges Lautner, conta a história de Bloch, um agente secreto israelita que se refugia na embaixada francesa da Líbia e de onde é retirado dentro da mala diplomática para escapar a assassinos. Agora, a (alegada) realidade. Em 2019, uma banda de músicos atua na residência de Goshn, de 65 anos, em Tóquio, onde este se encontra em prisão domiciliária. O empresário, que terá cerca de 1,70 metros, esconde-se dentro da caixa de um dos instrumentos musicais e é assim que consegue chegar até a um pequeno aeroporto onde um jato privado o leva até à Turquia e, depois, ao Líbano. Na verdade, o grupo não será composto por músicos, mas antes por antigos militares. Os detalhes são contados pela emissora libanesa MTV (Murr Television), que não cita fontes, e repetidos por vários media internacionais.

A mesma emissora, numa outra notícia em que cita fontes próximas de Goshn, afirma que o empresário fugiu com a ajuda da mulher e da filha, não descartando a hipótese de o empresário viajar do Líbano para o Brasil para evitar constrangimento diplomáticos entre aquele país e o Japão. Entre Beirute e Tóquio não há acordo de extradição e as autoridades libanesas afirmam que Goshn entrou legalmente no país, com um passaporte francês, vindo da Turquia.

Carlos Goshn nasceu em 1954 no Brasil, no seio de uma família libanesa, mas nos anos 1960 a sua mãe regressaria a Beirute levando-o consigo. Goshn viveu ainda uma temporada em Paris, onde estudou. Até hoje, o empresário mantém três passaportes — brasileiro, libanês e francês — que estarão confiscados pela justiça japonesa para impedir a sua saída do país antes do julgamento por evasão fiscal o que, claramente, não travou a sua fuga.

O ponto em que várias teorias coincidem é que Carlos Goshn saiu de Tóquio num jato privado em direção à Turquia. Dali terá seguido para o Líbano onde terá entrado com um passaporte falsificado.

O jornal francês Le Monde avança que foi Carole Goshn, a mulher de Carlos, quem planeou toda a fuga, estando também a bordo da aeronave que levou o empresário para longe das fronteiras japonesas. A prisão domiciliária de Goshn respondia a duras regras e uma delas impedia-o de entrar em contacto com Carole. A sua residência e todos os seus passos eram vigiados o que torna a sua fuga mais espetacular.

Já o The Wall Street Journal escreve, citando fontes familiares do empresário, que foram necessárias várias semanas para planear todos os detalhes da fuga.

No Japão, o jornal Asahi sugere que Goshn partiu do aeroporto de Kansai, perto de Osaka, citando o ministro japonês dos Transportes que afirma que um jato particular saiu de Japão com destino a Istambul no dia 29 de dezembro. Para já, tudo são teorias e o que está garantido é que Carlos Goshn está no Líbano, como o próprio já confirmou.

“Deixei de ser refém”, diz antigo presidente da Renault-Nissan

“Estou no Líbano. Deixei de ser refém de um sistema judicial japonês parcial onde prevalece a presunção de culpa”, afirmou em comunicado, divulgado no último dia de 2019 pelos seus representantes. Ghosn diz não ter fugido à Justiça: libertou-se “da injustiça e da perseguição política” no Japão. “Finalmente, posso comunicar livremente com a imprensa, o que farei a partir da próxima semana”, acrescentou.

Quando se soube da fuga do empresário, o seu principal advogado mostrou-se surpreendido com a violação das condições da fiança: “É uma surpresa total. Estou perplexo”, disse aos jornalistas Junichiro Hironaka. O advogado sublinhou que o último contacto que estabeleceu com Ghosn foi a 25 de dezembro e que ainda tem na sua posse os três passaportes do empresário que tem tripla nacionalidade: brasileira, francesa e libanesa.

Carlos Ghosn foi detido pela primeira vez em 2018, por suspeitas de fraude fiscal e de uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais, na sequência de uma investigação ao grupo Renault—Nissan. Em março de 2019 foi libertado após pagar uma fiança de perto de 8 milhões de euros, a mais alta alguma vez aplicada no Japão. Em abril foi de novo detido, por alegadamente ter desviado 4,4 milhões de euros do grupo. No mesmo mês, foi libertado sob fiança e colocado sob prisão domiciliária. Carlos Goshn nega todas as acusações feitas contra si.