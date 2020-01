Como acontece todos os anos, os fãs de soluções electrónicas arrojadas e de novas tecnologias, relacionadas ou não com a indústria automóvel, vão seguir com atenção o CES 2020, a edição deste ano do International Consumer Electronics Show, que vai decorrer em Las Vegas, entre 7 e 10 de Janeiro. A maioria dos construtores faz questão de estar presente, especialmente os que disputam o mercado americano, e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) é um deles.

A estrela do certame promete ser o Airflow Vision Concept, ainda protótipo, mas que revela as formas que a FCA irá produzir muito em breve. Não foi ainda anunciado o emblema que vai envergar, mas como Airflow Vision é a denominação de um Chrysler fabricado entre 1934 e 1937, é expectável que se trate de um futuro modelo desta marca.

Nasceu para os condutores europeus mas, ao ser apresentado no CES, tudo indica que o eléctrico que vai suceder ao Panda poderá igualmente ser comercializado nos EUA 14 fotos

Embora o Airflow seja o protótipo exposto mais importante para a FCA, o mais provável é que seja o Fiat Centoventi a atrair a atenção do público. Isto apesar do concept ser demasiado pequeno para o mercado americano e substancialmente mais à medida do continente europeu. Eléctrico, com um arrojado sistema de baterias que se podem ir somando à medida das necessidades, para assim incrementar a autonomia, o Centoventi visa os mais jovens e abre a possibilidade de estes adquirirem um veículo mais barato e com menos capacidade de bateria, de início, para depois reforçar a capacidade dos acumuladores. E, com isso, incrementar as distâncias que podem percorrer entre recargas.