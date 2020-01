Uma mulher de 43 anos morreu, durante a noite da passagem de ano, com um tiro acidental de caçadeira disparado pelo seu pai. O marido da vítima, de 52 anos, também foi atingido de forma ligeira na cabeça. A GNR tomou conta da ocorrência e o autor do disparo foi detido e a arma de fogo apreendida. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias.

O alegado acidente, que está sob investigação, aconteceu na noite de passagem de ano, num acampamento em Válega, Ovar. O patriarca da comunidade que ali vive terá ido buscar a arma para testá-la para, mais tarde, a usar nos festejos de ano novo. Foi então que a arma disparou, acertando mortalmente a sua filha.

Inicialmente, os relatos prestados à GNR foram de que os tiros tinham sido disparados de um veículo em andamento, o que se veio a provar ser falso. O autor do disparo, que nunca se ausentou do acampamento, foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro. Estiveram, ainda, no local, vários elementos dos postos do destacamento da GNR de Ovar e o Corpo de Intervenção Rápida da GNR de Aveiro.