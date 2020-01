O Banco de Portugal está atento aos desenvolvimentos do processo judicial que levou um tribunal angolano a arrestar as contas e participações em empresas de Isabel dos Santos no país, por suspeitar que a empresária e filha de José Eduardo dos Santos tenha lesado o país em mais de mil milhões de euros, com a cumplicidade do pai e antigo Presidente da República.

Em resposta escrita enviada ao Observador, a propósito do estatuto de Isabel dos Santos como uma das principais acionistas do banco português Eurobic, a entidade responsável pela supervisão e regulação do setor diz que “considera todos os factos novos que possam ser relevantes para efeitos de avaliação ou reavaliação da adequação de quaisquer pessoas que exerçam funções de administração/fiscalização ou sejam acionistas de instituições por si supervisionadas”.

Apesar de lembrar que “a engenheira Isabel dos Santos não integra o Conselho de Administração de nenhuma entidade sujeita à supervisão do Banco de Portugal” — é apenas acionista — e de invocar “as questões de segredo a que o Banco está invocado”, o supervisor deixa uma garantia que sugere que não ignora os desenvolvimentos do processo:

O Banco de Portugal interage e troca informação, nos limites do quadro normativo aplicável, com todas as entidades e autoridades, nacionais e internacionais, de forma a poder consubstanciar factos que possam ser relevantes no contexto desse juízo”, refere o Banco de Portugal, em nota enviada ao Observador.

O “juízo” em causa, a que o Banco de Portugal se refere, diz respeito à adequação da empresária angolana — e ao cumprimento dos critérios de idoneidade impostos no sistema financeiro — para acionista de um banco português, perante os “factos novos” que são as suspeitas de que tenha lesado o Estado angolano em mais de mil milhões de euros.

A empresária detém 42,5% das ações do banco Eurobic — o antigo BPN — e não tem “outra participação social em qualquer outra instituição financeira supervisionada pelo Banco de Portugal”, lembra ainda o regulador.

Esta segunda-feira, o Tribunal Provincial de Luanda determinou o arresto preventivo de contas bancárias pessoais da empresária angolana Isabel dos Santos, de Sindika Dokolo e de Mário da Silva – o principal gestor da empresária -, além de nove empresas angolanas nas quais detêm participações sociais. Entre essas empresas, encontram-se a operadora Unitel, o banco Banco Fomento Angola (BFA), a ZAP Media, a Cimangola II, a Ciminvest, a Continente Angola e a Sodiba, entre outras.

A Justiça angolana suspeita ainda de que o ex-Presidente José Eduardo dos Santos tenha autorizado um alegado desvio de cerca de 115 milhões de dólares e tenha alegadamente favorecido a filha no comércio de diamantes. Somando todas as suspeitas, as autoridades angolanas acreditam que o erário público angolano terá sido prejudicado em mais de mil milhões de euros, para favorecer Isabel dos Santos e o seu marido, Sindika Dokolo.

Em entrevista recente ao Observador, a empresária angolana tinha recusado por mais de uma vez ter sido favorecida enquanto empresária, ao longo da sua vida por ser filha de José Eduardo dos Santos, que foi presidente de Angola entre 1979 e 2017.