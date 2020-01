No cartaz promocional a atuação é anunciada como sendo de “Dave Grohl e amigos”, mas estes não são uns amigos quaisquer. Para uma gala solidária chamada Heaven is Rock & Roll, que se realizará este sábado, 4 de janeiro, no teatro e sala de espetáculos Palladium em Los Angeles, Dave juntou os membros vivos dos Nirvana para uma atuação e ainda lhes acrescentou outros nomes de peso, de Beck e St. Vincent à própria filha do baterista, guitarrista e cantor, Violet Grohl.

A seu lado no Palladium, no sábado, Dave Grohl terá assim não apenas Beck, St. Vincent e a filha, mas também o antigo baixista dos Nirvana, Krist Novoselic, e o guitarrista que se juntou à banda seis meses antes da morte do vocalista Kurt Cobain — tendo atuado, por exemplo, no famoso concerto dos Nirvana no MTV Unplugged —, Pat Smear. Este último faz também parte da banda atual de Grohl, os Foo Fighters.

Em 2018, num festival organizado pela banda que integra, os Foo Fighters — o Cal Jam Festival —, Grohl já tinha partilhado o palco com Krist Novoselic e Pat Smear. Em 2013 o trio atuou por exemplo com Paul McCartney, em Seattle, Washington, e com Taylor Hawkins, dos Foo Fighters, em Nova Iorque.

Desta vez, os três terão também companhia — mas de Beck, St. Vincent e Violet Grohl — e participarão numa gala solidária cujas receitas reverterão para a associação The Art of Elysium, que através das artes “apoia pessoas que estejam a enfrentar desafios na sua vida emocional” que vão de “doença a hospitalização, sensação de deslocamento, confinamento e/ou crise”, aponta o site Consequence of Sound.

A gala terá ainda atuações de Marilyn Manson, L7 e Cheap Trick. Os bilhetes já estão à venda no site da associação e organização sem fins lucrativos The Art of Elysium.