A NOS vai passar a dar aos clientes uma ficha de informação normalizada quando são celebrados novos contratos de comunicações, um pouco à imagem daquilo que os bancos passaram a fazer com os produtos bancários nos últimos anos. O objetivo é dar ao cliente informação simplificada “mais clara e resumida” sobre os principais pontos do contrato.

Em comunicado de imprensa, a telecom indica que esta ficha de informação normalizada “será disponibilizada no momento de celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço a contratado, como as principais caraterísticas dos serviços, as ofertas e descontos associados à fidelização, a duração do contrato e os encargos decorrentes da denúncia antecipada do contrato”.

“A FIS será também disponibilizada, a pedido, antes da celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço a contratar”, acrescenta a empresa.

A empresa diz que esta é uma “iniciativa de autorregulação” que “será extremamente benéfica para os seus clientes e para o setor das comunicações, introduzindo mais transparência e simplicidade na relação contratual entre os clientes e a NOS”.