O presidente do PSD, Rui Rio, revelou esta quinta-feira que divulgará na terça-feira a posição do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo socialista.

O líder do partido indicou que a posição do PSD será oficializada depois das “pequenas jornadas parlamentares” do PSD agendadas para terça-feira, na Assembleia da República, sobre o documento.

Rui Rio irá encerrar os trabalhos no final do dia e considerou esta quinta-feira que “esse é o momento ideal para o PSD fazer a sua análise aprofundada e dizer oficialmente aquilo que vai ser a sua posição de voto na generalidade no fim da próxima semana”.

Rio falava em Macedo de Cavaleiros, à margem de uma reunião com militantes do PSD do distrito de Bragança, no âmbito da recandidatura à liderança do partido. O líder social-democrata disse ainda aos jornalistas que já estudou a proposta do Governo do Orçamento do Estado naquilo que lhe “é possível estudar, um pouco do ponto de vista técnico, bastante do ponto de vista político”.

Rui Rio ressalvou que no debate da especialidade, que se seguirá à votação na generalidade, é que estarão disponíveis “todos os pequenos pormenores no âmbito do articulado da Proposta de Lei” para um debate mais aprofundado.