O futebolista Danilo fez esta quinta-feira “treino integrado condicionado” na equipa do FC Porto que domingo visita o Sporting, no jogo grande da 15.ª jornada da Liga portuguesa.

Segundo o site dos dragões, o trinco azul e branco está a contas com uma “inflamação no joelho direito” e treinou condicionado na preparação para o encontro que se realiza às 17h30 de domingo no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O treinador Sérgio Conceição volta a reunir os seus pupilos sexta-feira às 10h30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em sessão aberta somente aos meios de comunicação do clube.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga com 26 pontos, recebe no domingo o FC Porto, segundo com 35, a quatro do líder Benfica, em jogo agendado para as 17:30.