A franchise e produtora de filmes de super-heróis Marvel — que transpõe para o cinema as histórias das personagens dos livros de banda desenhada da Marvel Comics — está a filmar o seu primeiro filme com uma personagem transgénero.

A revelação foi feita pelo presidente da Marvel. Numa sessão de perguntas e respostas com jornalistas na escola de cinema New York Film Academy, em Nova Iorque, Kevin Feige anunciou que o primeiro filme da Marvel com um super-herói transgénero chegará “muito em breve” e “está já a ser filmado”.

Citado pela estação britânica BBC, Feige terá ainda respondido a uma pergunta sobre se os espectadores de cinema poderiam esperar mais filmes da Marvel com personagens LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero ou Intersexo). Disse o presidente da produtora: “Sim, sem dúvida.”

O primeiro filme de super-heróis da Marvel a ter uma personagem assumidamente gay chegará às salas de cinema dos Estados Unidos da América em novembro. Não há ainda data de exibição prevista em Portugal, mas deverá chegará às salas de cinema nacionais até ao final do ano. Tem como título original, para já, Eternals e será realizado por Chloé Zhao, tendo já confirmados no elenco atores como Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington (que fez de Jon Snow na série “A Guerra dos Tronos”) e Salma Hayek.

Numa entrevista anterior, o presidente da franchise de filmes de super-heróis tinha já sublinhado a vontade de que os filmes do universo Marvel refletissem cada vez mais a diversidade da sociedade, em questões como o género, a raça e a identidade sexual: “Basta olharmos para o sucesso de filmes como o ‘Captain Marvel’ ou o ‘Black Panther’… queremos que os filmes reflitam o público e que todos os membros da nossa audiência global vejam-se refletidos no ecrã”, chegou a dizer Kevin Feige.

A especulação deverá aumentar nas próximas semanas quanto ao filme da Marvel que está já a ser rodado e que incluirá uma personagem transgénero — mas que não deverá chegar às salas de cinema antes de 2021.

Segundo o jornal britânico The Guardian, muitos fãs da Marvel esperam que a personagem transgénero apareça no próximo filme da saga Thor, intitulado Thor: Love and Thunder e com exibição prevista para 2021. Isto porque é nesta saga que existe uma personagem que se poderia adequar à identidade transgénero, Sera. Esta personagem tem como linhagem e ascendência um grupo de anjos todos eles masculinos, mas tem uma identidade feminina, nota ainda o The Guardian.