Dois dos jogos mais esperados do campeonato português, o FC Porto-SC Braga e o Sporting-Benfica, vão disputar-se a uma sexta-feira, dia 17 de janeiro. Esse é o maior destaque dos horários dos jogos das jornadas 16 e 17, revelados esta quinta-feira pela Liga. O Sporting de Braga-FC Porto vai disputar-se a partir das 19h e o Sporting-Benfica decorrerá logo a seguir, a partir das 21h15.

Na jornada anterior, a 16ª, Benfica e Futebol Clube do Porto voltam a jogar a uma sexta-feira — dia 10, o Benfica a partir das 19h recebendo o Desportivo das Aves e o FC Porto a partir das 21h15 no reduto do Moreirense —, mas o Sporting já jogará no sábado, 11 de janeiro, a partir das 20h30, em Setúbal, contra o Vitória Futebol Clube.

A Liga lembra ainda que “as marcações de alguns jogos da 18ª jornada estão condicionados aos resultados da final four da Allianz Cup”, isto é, da Taça da Liga, pelo que alguns jogos dessa jornada têm um horário ainda pendente.

Confira os horários de todos os jogos das jornadas 16, 17 e 18 do campeonato português já revelados:

Jornada 16

Sexta-feira, 10 de janeiro

Santa Clara vs Rio Ave, 19h00 – Sport TV

SL Benfica vs CD Aves, 19h00 – BTV

Moreirense FC vs FC Porto, 21h15 – Sport TV

Sábado, 11 de janeiro

Portimonense vs FC P. Ferreira, 15h30 – Sport TV

Boavista FC vs FC Famalicão, 18h00 – Sport TV

Vitória FC vs Sporting CP, 20h30 – Sport TV

Domingo, 12 de janeiro

Gil Vicente FC vs Belenenses, 15h00 – Sport TV

Marítimo M. vs Vitória SC, 17h30 – Sport TV

SC Braga vs CD Tondela, 20h00 – Sport TV

Jornada 17

Sexta-feira, 17 de janeiro

FC Porto vs SC Braga, 19h00 – Sport TV

Sporting CP vs SL Benfica, 21h15 – Sport TV

Sábado, 18 de janeiro

CD Aves vs Portimonense, 15h30 – Sport TV

Vitória SC vs Santa Clara, 15h30 – Sport TV

CD Tondela vs Moreirense FC, 18h00 – Sport TV

Belenenses vs Vitória FC, 20h30 – Sport TV

Domingo, 19 de janeiro

FC P. Ferreira vs Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TV

FC Famalicão vs Marítimo M., 17h30 – Sport TV

Rio Ave FC vs Boavista FC, 20h00 – Sport TV

Jornada 18

Domingo, 26 de janeiro

Belenenses vs Portimonense, 15h00 – Sport TV

CD Tondela vs Vitória FC, 15h00 – Sport TV

FC Famalicão vs Santa Clara, 15h00 – Sport TV

FC P. Ferreira vs SL Benfica, 17h30 – Sport TV

CD Aves vs Boavista FC, 20h00 – Sport TV

Por definir após os resultados da Final Four da Allianz CUP 2019-20:

Moreirense FC vs SC Braga

Sporting CP vs Marítimo M.

FC Porto vs Gil Vicente FC

Vitória SC vs Rio Ave FC

