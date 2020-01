A justiça belga suspendeu o mandado de detenção europeu emitido por Espanha contra Carlos Puidgemont e o conselheiro Toni Comín por serem eurodeputados e, por isso, gozarem de imunidade. O ex-presidente da Catalunha confirmou a notícia num tweet publicado esta quinta-feira: “Espanha deve agir da mesma forma que a Bélgica e respeitar a lei”, comentou numa mensagem em inglês.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law

— Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020