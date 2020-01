Um homem ameaçou bater numa médica no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que pediu auxílio ao marido, também ele profissional de saúde. O casal acabou sequestrado dentro do gabinete e foi agredido com uma mesa e cadeiras.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o agressor esperou cerca de quatro horas nas urgências do hospital até ser atendido e expressou o desagrado diretamente com os médicos. Um agente da PSP teve de arrombar a porta do consultório para que as agressões cessassem.

Os médicos foram sequestrados a 31 de dezembro, o mesmo dia em que um clínico do Centro de Saúde de Moscavide foi vítima de violência por parte de um jovem que pretendia conseguir renovação de baixa médica. Foi o segundo caso em que doentes bateram em médicos neste hospital — no dia 27 de dezembro, outra médica foi agredida aqui — e a terceira no país no período de uma semana.

Em declarações à Rádio Observador, Dalila Veiga, do gabinete de apoio aos profissionais vítimas de violência da Ordem dos Médicos, afirmou que as queixas de violência contra médicos ocorrem principalmente no serviço de urgência devido aos “períodos de espera excessivos” que, muitas vezes provocam “irritação nos utentes”. A representante apelou ainda a que o Ministério da Saúde e o Ministério Público arranjem uma forma de minimizar a degradação da prestação de cuidados urgentes.