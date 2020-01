A portuguesa Daniela Braga, fundadora e presidente da DefinedCrowd, vai participar num painel da Sony no evento que antecede a Consumer Electronics Show (CES), uma das maiores feiras internacionais de tecnologia. A criadora da empresa de análise de dados com recurso a inteligência artificial e machine learning [software inteligente que aprende com padrões de utilização] vai estar à conversa com Mike Fasulo, presidente e diretor de operações da Sony Electronics, e Daymond John, investidor do programa televisivo Shark Tank.

Em comunicado, a empresa indica que Daniela Braga vai participar numa conversa “que cobre um espectro alargado de tópicos, incluindo o papel da diversidade na inovação e no negócio” e as tendências no consumo eletrónico. A conferência está agendada para esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, às 17h locais (1h em Portugal), e vai ser transmitida em live streaming logo após o evento da Sony destinado à imprensa.

A empresa de Daniela Braga — que em setembro do ano passado venceu a primeira edição do prémio João Vasconcelos e foi eleita empreendedora do ano — foi uma das primeiras a fazer parte do portefólio do fundo de inovação da Sony. “A DefinedCrowd cresceu exponencialmente para se tornar numa referência em Inteligência Artificial, particularmente nas áreas de tecnologia da fala e processamento de linguagem natural“, refere a empresa na nota enviada.

A CES é um evento chave no calendário anual da tecnologia. A presença crescente da Inteligência Artificial no evento é um indicador claro de que a Inteligência Artificial veio para ficar. Estou expectante em ver como é que está a ter impacto em cada aspeto da interação com os consumidores, e por espreitar como vai ser o futuro”, referiu Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, citada em comunicado.

Fundada em 2015, a DefinedCrowd serve para a recolha de dados para treino de Inteligência Artificial e em setembro estava avaliada em 38,8 milhões de dólares (cerca de 35,2 milhões de euros), contando com mais de 140 colaboradoras — cerca de 40% são mulheres. Este ano, a empresa integrou a lista das 50 startups da América mais promissoras em Inteligência Artificial, destacadas pela revista Forbes.

A Consumer Electronics Show ocorre há mais de 50 anos e realiza-se entre 7 e 10 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Neste evento são apresentadas algumas das maiores inovações tecnológicas.