“Dark Waters – Verdade Envenenada” é um filme baseado numa história verídica, que acompanha a luta de um advogado que arrisca a carreira e a família para fazer justiça e descobrir um segredo escondido por uma das maiores empresas do mundo.

Há um novelo por desenrolar na ligação da empresa química DuPont Corporation à poluição ambiental e o filme, realizado por Todd Haynes (“Carol”; “Longe do Paraíso”) e com Mark Ruffalo (“O Caso Spotlight”), Anne Hathaway (“Os Miseráveis”), Bill Pullman e Tim Robbins (“Mystic River”) no elenco, propôs-se contá-la.

O Observador, em parceria com a Pris Audiovisuais, tem 20 bilhetes duplos para oferecer, 10 para a antestreia de Lisboa (Cinema NOS Alvaláxia, sala 3), 1o para a antestreia de Vila Nova de Gaia (Cinemas NOS, Gaia Shopping, sala 4). Ambas as sessões acontecem na quarta-feira, 8 de janeiro, às 21h30.

[O trailer de “Dark Waters – Verdade Envenenada”:]

Para se habilitar a ganhar um dos convites duplos, basta responder à pergunta: que idade tem Mark Ruffalo, o protagonista de “Dark Waters – Verdade Envenenada”?

Com a resposta, envie também o seu nome, número de cartão de cidadão, contacto telefónico e qual a antestreia a que pretende assistir, Lisboa ou Porto.

A resposta e todas as informações devem ser enviadas para o email leitor@observador.pt. Os vencedores serão contactados até às 12h do dia 8 de janeiro.