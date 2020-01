Os motores na Califórnia já começaram a aquecer para o calendário de galardões e o desfile de celebridades na passadeira vermelha não lhe fica atrás. Esta quinta-feira à noite, o Festival de Palm Springs deu o mote para a temporada que distribui estatuetas pelos melhores na área do cinema e televisão, e serviu de antecâmara para a grande noite dos Globos de Ouro, marcada para este domingo.

Jennifer Lopez, Charlize Theron, Renée Zellweger, Jamie Fox e Adam Driver foram alguns dos nomes que marcaram presença no evento. Na fotogaleria, veja as imagens dos principais looks.