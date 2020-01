Isabel dos Santos diz que a decisão de arrestar as suas contas bancárias e participações em empresas — a par das do seu marido, Sindika Dokolo, e do gestor português Mário Leite da Silva — é uma forma de “mascarar o fracasso” da política económica de João Lourenço, o atual Presidente de Angola. Numa entrevista escrita ao Negócios, esta sexta-feira, a empresária angolana reafirma que o processo é apenas político e acusa o Ministério Público de sustentar a decisão em acusações falsas.

Sem responder de forma direta a algumas das questões — não diz, por exemplo, se tenciona ir a Luanda para se defender pessoalmente da sentença que determinou o arresto —, e sublinhando que criou “mais de uma dúzia de empresas em Angola que hoje empregam mais de 10.000 pessoas”, Isabel dos Santos volta a fazer o aviso que repetiu esta semana: as próprias empresas podem estar em causa com esta “tentativa de espoliação”.

O congelamento de contas impede-me de recapitalizar e gerir as minhas empresas. Como tal, as empresas foram condenadas à morte”, assegura.

Há, porém, um cenário que, para já, parece afastar — o da eventual nacionalização dos seus bens empresariais. Diz que não existe “um quadro legal ou jurídico” que o permita e sublinha que seria o primeiro caso “desde a revolução em Angola que pôs fim à época colonial e culminou com a declaração da independência”.

Questionada sobre a possibilidade de uma intervenção pública do próprio José Eduardo dos Santos, para “normalizar as relações entre o Estado angolano e a família”, Isabel dos Santos descreve o pai como “um líder democrático”, que “venceu com maioria absoluta três eleições democráticas” e que se retirou da vida política de forma pacífica, algo “muito incomum em África”.