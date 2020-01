A Assembleia do Livre reúne-se no sábado, num encontro que será de “caráter reservado” para, entre outros assuntos, decidir sobre o sentido de voto do partido na votação do Orçamento do Estado. Ao Observador, fonte do partido diz que está “fora de questão” o Livre colocar-se ao lado do PS, PSD Madeira e PAN para fazer passar o documento do Governo e que o cenário mais provável será o da decisão pela abstenção.

Não está, porém, garantido que essa decisão seja seguida pela deputada única do partido, no momento da votação. O assessor de Joacine Katar Moreira, Rafael Esteves Martins, disse ao Observador que a decisão que sair da Assembleia de sábado será apenas indicativa, uma vez que não tem “caráter vinculativo”. “A deputada tem independência, irá votar em consciência, mas pode sempre decidir o seu sentido de voto desde que, obviamente, não colida com os valores do partido”, afirmou, esclarecendo que o Livre ainda não foi abordado pelo governo para nenhuma reunião negocial depois da ronda inicial de encontros.

Depois de uma audiência em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Mendonça — membro do Grupo de Contacto do partido — explicava que havia grupos de trabalho a fazer a análise minuciosa do documento do governo. É o resultado da análise dos vários grupos que será apresentado aos membros da Assembleia e que servirá para que os elementos decidam o sentido de voto do Livre na votação do Orçamento do Estado, na generalidade, na próxima sexta-feira, que deve tomar a forma de abstenção.

Depois de afirmar que o partido não seria um “obstáculo” à aprovação do OE2020, o Livre deverá mesmo abster-se e apostar na discussão na especialidade para fazer passar algumas das suas bandeiras. A criação de uma taxa para os voos internos em Portugal, como é aplicada em França e apoiada também pela Associação Zero, é uma das bandeiras do partido — que já terá colocado em cima da mesa com o Governo na ronda inicial de negociações — e pela qual o Livre se deverá bater na discussão na especialidade do Orçamento.

Apesar de decidir no sábado, seis dias antes da votação na Assembleia da República, fonte do Livre admite que a Assembleia possa mudar ainda essa indicação no sentido de voto, caso se verifique alguma alteração decorrente de reuniões com outros partidos ou mesmo com o governo (que não estão agendadas). Recorde-se que o Livre tem feito nota a existência de uma maioria de esquerda no Parlamento e apelado a consensos entre os parceiros de bancada mais à esquerda (o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e Os Verdes), que parecem ter feito ouvidos moucos e ainda não se mostraram disponíveis para reunir com o partido.