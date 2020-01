O novo conselho de administração da transportadora aérea SATA, encabeçado por Luís Rodrigues, toma posse na terça-feira, informou esta sexta-feira o Governo dos Açores.

A equipa entrará em funções “na sequência das assembleias gerais das empresas que compõem o grupo SATA”, reuniões agendadas para terça-feira, 7 de janeiro, precisou o executivo regional. Luís Rodrigues propôs dois novos administradores para o grupo: assim, a administração da transportadora integrará também, além do ex-gestor da TAP, Teresa Gonçalves e Mário Chaves.

Atualmente, Teresa Gonçalves exercia as funções de diretora de Promoção e Defesa da Concorrência na AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, enquanto Mário Chaves desempenhava funções no grupo Icelandair na área da consultadoria operacional e de gestão. O antigo administrador da TAP Luís Rodrigues foi indicado recentemente pelo Governo dos Açores como o novo presidente da transportadora SATA.

Luís Rodrigues foi, entre junho de 2009 e dezembro de 2014, administrador executivo na “holding” TAP SGPS e da TAP S.A (negócio da aviação), e foi também presidente do conselho de administração da TAP Manutenção e Engenharia Brasil e administrador executivo na empresa SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A.

“Como administrador executivo da TAP, liderou a gestão de escalas em mais de 90 destinos para onde a companhia voava, criou e implementou um programa de redução global de custos da companhia e, em abril de 2014, assumiu as funções de ‘chief financial officer’ [CFO, equivalente a responsável financeiro], tendo liderado, igualmente, as áreas de Recursos Humanos, Relações Laborais, T&I, Compras, Legal, Auditoria e Serviços de Saúde”, sublinhou o Governo dos Açores. Luís Rodrigues é licenciado em Economia pela então Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, hoje Nova SBE.

O até agora presidente do conselho de administração da transportadora aérea SATA, António Teixeira, apresentou no início de novembro a sua demissão por motivos de “ordem pessoal” e pelo atraso na “implementação de medidas de reestruturação”. Segundo a transportadora, “não obstante alguma melhoria dos resultados operacionais alcançados na SATA Azores Airlines no corrente ano, bem como a restruturação operacional efetuada nas transportadoras do Grupo SATA”, António Teixeira “considerou não terem sido alcançados os objetivos a que se propôs” quando entrou em funções, em 2018.

No ano passado, a SATA registou um prejuízo de 53,3 milhões de euros, um agravamento de 12,3 milhões face ao ano de 2017.Na apresentação das contas de então, o presidente da empresa, que agora abandona a função, manifestou a intenção de baixar os prejuízos em 2019 para cerca de metade do registado em 2018, o que foi já assumido como um “compromisso comprometido”, após prejuízos nos primeiros seis meses de mais de 32 milhões de euros.

A empresa prepara atualmente um novo concurso para privatizar 49% da Azores Airlines – ramo da SATA que opera de e para fora do arquipélago -, após o primeiro ter sido cancelado devido à divulgação de informação tida por sensível