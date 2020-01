(em atualização)

Um homem que esfaqueou “várias pessoas” num parque perto de Paris foi abatido pela polícia. A BBC refere que quatro pessoas terão sido esfaqueadas, incluindo duas alegadas vítimas mortais. O francês Le Fígaro garante que pelo menos uma pessoa morreu.

O ataque aconteceu esta sexta-feira no parque Hautes-Bruyères na comuna de Villejuif, a 7 quilómetros a sul da capital francesa.

O atacante foi perseguido pela polícia e abatido. Há ainda relatos de que o homem poderia estar a usar um colete com explosivos.

As causas do ataque permanecem, por enquanto, desconhecidas, bem como a identidade do homem neutralizado pela polícia.

A polícia aconselhou as pessoas a evitar a área circundante ao parque Hautes-Bruyères.