O Presidente dos EUA ordenou um ataque aéreo para abater o comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, na madrugada desta sexta-feira, no aeroporto internacional de Bagdad, confirmou o Pentágono.

“Obedecendo a instruções do Presidente, as forças militares dos EUA tomaram medidas defensivas decisivas para proteger pessoal norte-americano no estrangeiro, ao matar Qasem Soleimani, o líder do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão, considerado pelos EUA como uma organização terrorista estrangeira”, lê-se numa declaração do secretário de Estado da Defesa, Mark Esper.

“O General Soleimani estava ativamente a desenvolver planos para atacar diplomatas americanos no Iraque e na região. O General Soleimani e a sua Al-Quds foram responsáveis pela morte de centenas de americanos e elementos da coligação e pelo ferimento de outros milhares. Orquestrou ataques a bases da coligação no Iraque nos últimos 7 meses, incluindo o ataque de 27 de Dezembro, que culminou com a morte e ferimentos de mais pessoal americano e iraquiano. Também aprovou os ataques desta semana à embaixada americana em Bagadad. O ataque teve como objetivo travar novos planos de ataque iranianos.”

No mesmo ataque morreu também o “número dois” da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], indicaram as autoridades.

Segundo fontes oficiais da segurança iraquiana, pelo menos oito pessoas foram mortas no ataque, três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana.

O bombardeamento surge numa altura de escalada de tensões, depois de milícias iraquianas terem invadido a embaixada norte-americana em Bagdad, em 31 de dezembro último.

Numa aparente reação, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem da bandeira norte-americana na rede social Twitter, sem qualquer comentário.

O ataque à embaixada durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

A embaixada norte-americana foi atacada na sequência de um bombardeamento aéreo por parte dos Estados Unidos, que matou 25 combatentes da milícia iraquiana.