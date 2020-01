A junta eleitoral central Catalunha decidiu esta sexta-feira destituir o presidente da Generalitat catalã, Quim Torra, do seu cargo de deputado regional, avança o El País. Esta decisão põe em causa também o seu cargo de presidente catalão uma vez que o Estatuto de Autonomia da Catalunha prevê que o chefe do Executivo tenha de ser também deputado.

A demissão acontece na véspera do arranque do debate sobre a investidura de Pedro Sánchez como o próximo presidente do Governo espanhol.

A decisão de afastar Torra também do cargo de presidente está agora nas mãos do Parlamento da Catalunha, de maioria independentista. Ainda assim, Torra poderá recorrer para o Supremo Tribunal, embora um eventual recurso não suspenda a decisão.

A decisão de demitir Torra de deputado vem na sequência da condenação, no dia 19 de dezembro, a um ano e meio de interdição do exercício de cargos públicos e ao pagamento de 30 mil euros pelo crime de desobediência cometido por “autoridade ou funcionário público”. Isto porque Torra se recusou a retirar dos edifícios públicos “toda a simbologia independentista” durante as eleições legislativas de abril passado, como era o caso dos laços amarelos utilizados a favor dos presos políticos condenados.