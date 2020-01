O fabricante americano de veículos eléctricos comercializou entre Outubro e Dezembro de 2019 o maior número de veículos da sua ainda curta história, ao colocar no mercado 112.000 carros novos, um valor que supera em 15,5% os 97.000 transaccionados no 3º trimestre. Já então, a Tesla tinha aumentado as vendas em relação ao 2º trimestre (95.200 unidades) mas apenas em 1,9%.

Entre os 112.000 automóveis novos entregues a clientes, 92.550 foram Model 3, mais 15,6% do que os 79.600 do 3º trimestre, com 19.450 a serem Model S e X, mais 11,8% do que os 17.400 do 3º trimestre. No decurso destes 3 meses finais de 2019, em que bateu o recorde de vendas, a Tesla superou também o seu recorde de produção, que atingiu 104.891 unidades.

Com este resultado do 4º trimestre do ano, a Tesla encerrou 2019 com 367.500 veículos vendidos, um notável incremento de 50% face ao volume de carros vendidos em 2018. Em resposta a este crescimento, a bolsa americana reagiu em alta, com as acções da Tesla a atingirem 443,01 dólares, também ele um novo recorde. De recordar que este ainda pequeno fabricante de carros eléctricos ultrapassou a valorização da GM e da Daimler em meados de Novembro, ao atingir um valor bolsista de 63,07 mil milhões de dólares. Mas no decurso destes cerca de 45 dias, em que anunciou que a fábrica da marca na Alemanha iria produzir 500.000 veículos e arrancou com a entrega dos modelos construídos na fábrica chinesa, a cotação das acções da marca saltaram dos 349,93$, a 18 de Novembro, para 443,01 no encerramento de hoje, 3 de Janeiro.

Para o próximo trimestre e o primeiro de 2020, estes valores deverão continuar a subir ainda de forma mais expressiva, uma vez que a Gigafactory 3, em Xangai, começou a entregar carros na China no último dia de 2019, sendo a lista de espera considerável. Como de momento estas instalações estão a fabricar Model 3 a um ritmo de 1000 unidades/semana (valor que irá continuamente aumentar rumo aos 3000), a Tesla poderá colocar no mercado mais 12.000 veículos por trimestre na primeira metade do ano, valor que deverá aproximar-se dos 36.000/trimestre na segunda metade de 2020.

Resta agora aguardar pelos resultados financeiros, para ver até que ponto estes resultados positivos em matéria de vendas, se traduzem em incrementos similares ao nível da facturação e, mais importante ainda, de lucros. O exercício financeiro deverá ser tornado público na segunda metade de Janeiro.