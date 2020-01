Um grupo de 15 a 20 pessoas invadiu os balneários do pavilhão da Biquinha, em Matosinhos, na noite de quinta-feira. Os indivíduos agrediram dois atletas do Leixões e ameaçaram outro com uma arma.

Segundo o que o Comando Metropolitano do Porto avançou ao Observador o incidente ocorreu por volta das 22h no espaço de treino da equipa do Leixões, que tinha a porta aberta. O grupo começou por ofender verbalmente os atletas, tendo depois recorrido à violência física. A agência Lusa confirma que uma das vítimas teve de ser transportada para o Hospital Pedro Hispano, depois de ter sido agredida com socos e pontapés.

De acordo com o site Maisfutebol, um dos agredidos referiu que o incidente foi motivado pela “tomada de posse da equipa daquele pavilhão” que não disponibiliza “horários para os moradores do bairro”.