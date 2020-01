Foi com o maior dos secretismos que a atriz guardou a notícia. Cameron Diaz resguardou-se dos holofotes há cerca de seis anos. Esta sexta-feira, e de forma inesperada, partilhou com os seus seguidores a notícia de que tinha sido mãe pela primeira vez, aos 47 anos.

A bebé, uma menina chamada Raddix Madden, é fruto da relação de Diaz com Benji Madden, guitarrista da banda norte-americana Good Charlotte, de 40 anos, com quem se casou em 2015. A avaliar pela forma discreta como o casal tem gerido a relação, é pouco provável que Diaz partilhe muitos mais detalhes sobre o nascimento da recém-nascida, incluindo imagens da bebé. De resto, a mensagem partilhada por ambos sublinha como “apesar de transbordarem de alegria por podermos partilhar a notícia, também sentimos um forte instinto de proteção da nossa pequenina”.

Quanto ao nome escolhido, de acordo com os especialistas na matéria é de tal forma original que o mais provável é “ter sido inventado”, algo que parece afinal parece ser tendência do outro lado do Atlântico.