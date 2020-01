As cadeiras voaram mas é Cervi quem continua a andar nas nuvens (a crónica do V. Guimarães-Benfica)

Passou um ano. Há um ano, fez esta sexta-feira um ano, os adeptos do Benfica ficavam a saber que seria Bruno Lage a substituir Rui Vitória e a assumir o comando técnico da equipa principal encarnada. A reação de todos, ou pelo menos da larga maioria que não acompanha regularmente as aventuras da formação do clube, foi semelhante: “Quem é Bruno Lage?”. Na altura, o treinador natural de Setúbal foi apresentado como o antigo adjunto de Carlos Carvalhal na Premier League que era um teórico do futebol e tinha como principal inspiração Jaime Graça. Passou um ano. E essas três linhas de personalidade são agora a última coisa em que os adeptos do Benfica pensam quando o assunto é Bruno Lage.

No ano que passou, o treinador conquistou a Primeira Liga depois de ter estado sete pontos atrás do FC Porto, impulsionou a formação com as apostas em João Félix, Gedson, Florentino e Ferro, valorizou o primeiro até este chegar aos 126 milhões de euros e está novamente na liderança da classificação rumo à renovação do título. Pelo meio, só falhou na Europa — a Europa que é um dos objetivos a longo prazo do clube, com é notório pelas duas contratações no valor de 40 milhões de euros globais que o Benfica fez em menos de seis meses.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-Benfica, 0-1 15ª jornada da Primeira Liga Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) V. Guimarães: Douglas, Victor Garcia, Tapsoba, Pedrão, Florent, Pepê, João Carlos Teixeira (Poha, 58’), Lucas Evangelista (Rochinha, 77’), Edwards, Bonatini (Bruno Duarte, 69’), Davidson Suplentes não utilizados: Miguel Silva, Frederico Venâncio, Rafa Soares, Mikel Treinador: Ivo Vieira Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi (Gedson, 90+2′), Gabriel, Adel Taarabt, Cervi, Chiquinho (Samaris, 81’), Vinícius (Seferovic, 71’) Suplentes não utilizados: Zlobin, André Almeida, Caio, Raúl de Tomás Treinador: Bruno Lage Golos: Cervi (23’) Ação disciplinar: cartão amarelo a Lucas Evangelista (31’), Tomás Tavares (42’), Davidson (52’), João Carlos Teixeira (57’), Rochinha (90′ 90+6′), Taarabt (90+9′); cartão vermelho por acumulação a Rochinha (90+6′)

A segunda dessas transferências, a chegada do alemão Julian Weigl proveniente do Borussia Dortmund, foi o tema mais premente na Luz nos últimos dias e foi também o ingrediente secreto numa receita cujo resultado é a ideia de que o Benfica vive um dos melhores momentos das últimas décadas, tanto a nível desportivo como institucional. Domingos Soares de Oliveira, o CEO do clube, confirmou isso mesmo na última semana, quando reconheceu que o poderio financeiro do Benfica é hoje “diferente”. Uma diferença que permite ao clube contratar jogadores por 20 milhões de euros, que permite entrar na luta com “tubarões” por negócios outrora impensáveis e que permite ter um projeto europeu.

Depois de uma pausa natalícia e de fim de ano que parou todas as competições portuguesas durante duas semanas, Bruno Lage deixou claro que a interrupção do calendário em nada alterou aquilo que é e que tem sido a linha de pensamento do Benfica. Os encarnados apresentavam-se no D. Afonso Henriques com aquele que tem sido o onze tipo da equipa — com André Almeida, já recuperado, no banco de suplentes mas Tomás Tavares a manter a titularidade –, com Chiquinho no apoio a Vinícius e Cervi a ocupar o lugar que em circunstâncias totalmente normais seria de Rafa. Do outro lado, numa equipa que está no quinto lugar da Liga e que garantiu a presença na final four da Taça da Liga (ao contrário do Benfica), Ivo Vieira mantinha as habituais referências com João Carlos Teixeira e Lucas Evangelista nas costas de Léo Bonatini e Marcus Edwards a desequilibrar no corredor direito.

Os primeiros minutos da partida, ainda que não tenham trazido qualquer oportunidade de golo, mostraram desde logo que o ritmo do jogo estaria muito acima da média. O V. Guimarães apresentou-se com as linhas muito subidas, com o setor mais recuado próximo do intermédio e juntos a servirem de tampão ao avançar do conjunto encarnado. O Benfica demonstrava muitas dificuldades na saída a jogar e não conseguia procurar o meio-campo adversário com a bola controlada, recorrendo quase sempre a uma profundidade que poucos ou nenhuns frutos trazia. Carlos Vinícius, muito isolado entre os dois centrais, ia somando perdas de bola e não encontrava linhas de passe para evitar remar sozinho, enquanto que Pizzi estava mais ocupado a ajudar Tomás Tavares a parar Davidson e Evangelista do que a embrenhar-se no ataque. Foi mesmo Davidson o primeiro a rematar na partida, ainda que muito por cima (12′), mas acabou por ser a eficácia absoluta do Benfica a fazer a diferença ainda antes da meia-hora.

Na primeira vez que conseguiu ultrapassar o bloqueio apresentado pelo V. Guimarães, Pizzi recebeu no corredor direito, assistiu Cervi à entrada da grande área e o jogador argentino rematou rasteiro para abrir o marcador (23′). Ainda assim, e apesar da vantagem encarnada, a equipa de Bruno Lage chegou mesmo ao intervalo com apenas um remate — o do golo –, algo que nunca tinha conseguido desde o início da temporada, e poderia ter visto Vlachodimos ser batido mais do que uma vez. Lucas Evangelista esteve perto de empatar com um remate rasteiro que o guarda-redes grego afastou pela linha de fundo (30′) e Marcus Edwards tirou da cartola um lance individual que ainda teve recarga de João Carlos Teixeira (39′). O jogador inglês ia sendo o principal desequilibrador da equipa de Ivo Vieira e a principal ameaça à baliza encarnada, já que nunca desistia de um lance e obrigava Ferro a descompensar o eixo defensivo para apoiar Grimaldo.

???????? INTERVALO | ???????????????????????? Vitória Guimarães 0-1 Benfica Rúben Dias falhou 7 passes na primeira parte, tantos como falha em média numa partida completa da #LigaNOS 4 desses 7 foram ainda dentro do meio-campo defensivo#VSCSLB #Conquistadores #PeloBenfica pic.twitter.com/VgsXNLEkQb — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 4, 2020

No final da primeira parte, o jogo estava a decorrer a um ritmo acelerado não só dentro do relvado — onde os jogadores já aproveitavam todas as pausas para descansar — mas também nas bancadas. Confrontos entre adeptos das duas equipas, com cadeiras e tochas a voarem pelo ar, obrigaram o árbitro Nuno Almeida a interromper a partida em duas ocasiões até que a ordem estivesse restabelecida. O V. Guimarães estava a obrigar o Benfica a errar para beneficiar do espaço entre as linhas encarnadas e era logo na primeira fase de construção, ainda no próprio meio-campo, que a equipa de Bruno Lage era mais vezes apanhada em pleno desequilíbrio ou desatenção.

