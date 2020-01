O Reino Unido enviou este sábado dois navios de guerra para a região do Golfo Pérsico para “tomar todas as medidas necessárias para proteger as nossas embarcações e os nossos cidadãos”. A notícia é avançada pelo jornal The Telegrah e surge na sequência da decisão de Donald Trump de assassinar o general de topo iraniano Qassim Soleimani, na passada sexta-feira. Estas embarcações, esclarece a agência Reuters, deverão apenas acompanhar todos os navios de bandeira britânica enquanto estes estiverem a atravessar o Estreito de Ormuz.

Ben Wallace, secretário da Defesa, confirmou ter ordenado que o HMS Montrose e um HMS Defender acompanhassem barcos com bandeira britânica no estreito de Ormuz, e deverá em breve atualizar o primeiro-ministro Boris Johnson (que regressa este domingo de um período de férias na ilha de Mustique) sobre as mais recentes decisões saídas da reunião deste sábado com o Conselheiro de Segurança Nacional Mark Sedwill.