Quando a equipa de segurança de Donald Trump o visitou na passada segunda-feira, no seu resort de Mar-a-Lago, na Florida, não estava à espera que o presidente acabasse por dar “luz verde” à operação militar que mataria o general Qassem Soleimani.

O Secretário de Estado Michael Pompeo, o Secretário da Defesa Mark Esper e o general Mark Milley tinham-se deslocado a Palm Beach para colocar Trump a par dos ataques aéreos que o Pentágono tinha acabado de levar a cabo no Iraque e na Síria contra milícias xiitas apoiadas pelo Irão, conta o L.A. Times. Num dos slides apresentados ao presidente, um que mostrava possíveis medidas de follow up que os EUA podiam tomar no seguimento deste ataque, aparecia a hipótese de atacar Soleimani, general de topo, cabecilha da Guarda Revolucionária Islâmica e figura popular entre os iranianos.

Com base numa fonte que esteve por dentro destes acontecimentos, o jornal norte-americano conta que de forma inesperada, Trump escolheu essa opção, a de eliminar Soleimani, por incentivo de conselheiros presidenciais. Uma decisão que fez com que o Pentágono, de repente, tivesse de organizar um plano complicado e altamente sensível para levar a cabo a ordem do presidente.

Soleimani nunca foi publicamente assumido como alvo nos momentos que se seguiram ao fim desse encontro, contudo, nos bastidores, logo a partir dessa reunião, o Pentágono, a CIA e outros orgãos norte-americanos desencadearam uma série de esforços hercúleos para localizar o general e lançar a teia militar que culminaria com a sua morte.

No rasto de Soleimani e os planos contra os EUA

Há vários anos que as secretas e o exército dos EUA andavam a seguir de perto Soleimani, daí não ter demorado muito até perceberem que se encontrava numa extensa viagem pelo Médio Oriente que já o tinha levado a países como o Líbano e a Síria. Em poucos dias estaria a voar de Damasco para Bagdad e seria aí que tudo teria de acontecer. O general mostrava-se despreocupado e descontraído, sem fazer grandes esforços para esconder os passos que estava a dar — basta ver que o voo que o traria da Síria para o Iraque não era secreto, assim como o propósito da sua viagem (ia encontrar-se com oficiais iraquianos).

As autoridades norte-americanas, porém, defendiam que o propósito dessa tal visita era bem mais nefasto: De acordo com informações entretanto divulgadas, altas patentes dos EUA acreditavam que Soleimani ia para Bagdad preparar um grande ataque contra várias pontos estratégicos norte-americanos um pouco por todo o Médio Oriente. “Ele estava a ir pessoalmente a alguns locais para limar arestas daquilo que acreditávamos ser um grande plano”, comentou um dignitário norte-americano ao mesmo jornal. Nunca foi explicado que alvos seriam esses e foram sempre negadas tentativas de perceber que provas os fizeram acreditar que um ataque estava mesmo na calha.

Soleimani, que já tinha sido ligado aos ataques de 27 de dezembro que mataram um militar norte-americano perto de Kirkuk (Iraque), começou também a ser associado aos protestos violentos que decorreram no complexo da embaixada norte-americana em Bagdad. Havia mais suspeitas de que estaria a planear atacar diplomatas dos EUA, pessoal militar e complexos habitacionais de norte-americanos no Líbano, na Síria e no Iraque.

Manter as aparências em dia de réveillon

Assim que saiu da tal reunião com o seu conselho de segurança nacional, Trump terá começado a pedir opinião sobre a decisão tomada junto de algumas das figuras que lhe são próximas. Uma deles foi Lindsey Graham, senador norte-americano, que confirmou tudo à Fox News.

Na véspera de Ano Novo, onde ofereceu uma luxuosa festa no seu célebre resort, o plano já estava em curso e Trump, de smoking vestido e com Melania ao seu lado, nada deixava transparecer. Em declarações prestadas nesse dia limitou-se a louvar a operação dos Marines que tinha evacuado e protegido várias pessoas da embaixada de Bagdad quando esta foi alvo de violentos ataques, na altura já associados ao Irão.

Aos jornalistas Trump limitava-se a dizer que não achava “boa ideia para o Irão” desencadear uma guerra com os EUA, já que esta “não duraria muito tempo.”

Nesse mesmo dia, antes do jantar de ano novo, Trump foi visto a sair de um reunião confidencial ainda em Mar-a-lago, por volta das 18h, conta a CNN, rodeado de conselheiros e assessores. Esse terá sido o momento em que surgiu a luz verde final que culminaria com o ataque de drone que matou Soleimani. Ao longo dessa noite, assessores foram mantendo Trump informado enquanto este mantinha-se calmo e relaxado durante todo a refeição. O senador Kevin McCarthy, que partilhou mesa com o presidente, até partilhou fotografias de Trump durante a refeição quando noutro lado começavam a surgir as primeiras noticias do ataque — e a confirmação de que Pentágono tinha sido o seu responsável.