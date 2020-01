António Costa já reagiu às declarações de Catarina Martins, que disse este sábado que não havia condições para o Bloco de Esquerda “votar a favor do Orçamento do Estado”. Sobre essa tomada de posição o primeiro-ministro disse à saída de uma reunião da Comissão Nacional do PS que aquilo que percebeu foi que “ainda” não havia condições, algo que considera “normal”, mas estão “mais próximos hoje” do que estavam “na semana passada”.

Segundo o jornal Expresso, nos próximos tempos está previsto que as conversas à esquerda continuem, isto pelo menos até ao debate do documento na generalidade, que será nas próximas quinta e sexta-feira (dias 9 e 10 de janeiro, respetivamente). O primeiro-minisro afirmou que essas conversas durarão até ao “último dia”, daí as reuniões marcadas para a próxima terça-feira com os líderes do Bloco e do PCP — “Há um trabalho que está a ser feito, estão reuniões marcadas para esta semana e seguramente teremos, como temos tido, um bom orçamento que mereça uma aprovação maioritária da assembleia.”

Costa mostrou-se ainda esperançoso, declarando que as reuniões estavam “a correr bem” e que têm sido encontradas “soluções”. “Estamos hoje mais próximos do que estávamos a semana passada”, rematou. É por isso que o primeiro-ministro mantém-se confiante de que na semana que se aproxima sejam alcançadas “todas as condições” para que tudo acabe “em bem”.