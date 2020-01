Depois de vencer o Campeonato, o Al Nassr de Rui Vitória derrotou este sábado o Al-Taawoun de Paulo Sérgio e conquistou a Supertaça da Arábia Saudita. A equipa do treinador português chegou ao intervalo em desvantagem, graças a um golo de Tawamba (18′), mas Hamdallah empatou o encontro já na segunda parte (58′).

Sem que a igualdade fosse desfeita antes do apito final, a decisão foi para as grandes penalidades, onde o Al Nassr acabou por ganhar por 6-5. Num encontro onde também esteve Ricardo Machado, jogador português que falhou um penálti para o lado do Al-Taawoun, marcaram presença vários jogadores que passaram pela Primeira Liga: Maicon, do Al Nassr, que jogou no FC Porto, Héldon, do Al-Taawoun, que passou pelo Sporting, e ainda Nildo Petrolina, que representou o Beira-Mar, o Trofense, o Arouca, o Moreirense e o Desp. Aves.

Depois de ter chegado à Arábia Saudita há cerca de um ano, apenas semanas após ter sido dispensado do comando técnico do Benfica, Rui Vitória junta agora a Supertaça ao Campeonato que conquistou no final da temporada passada.