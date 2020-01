A angolana Isabel dos Santos mudou residência para o Dubai e passou a assumir cidadania russa, revela o Expresso, este sábado, citando documentos no registo comercial de Malta. Segundo o jornal, terá sido o advogado Jorge Brito Pereira que apresentou, em novembro, um registo de alteração de dados dos acionistas da Finisantoro Holding, a sociedade sediada em Malta que é acionista do EuroBic) — uma alteração para os nomes de Isabel dos Santos e, também, do marido, Sindika Dokolo.

O casal passou, conforme esse novo registo, a ter residência na Almas Tower, no Dubai. Mas um pedido de registo anterior, também depositado pelo mesmo advogado em Malta mas para a Kento Holding (que, entre outros investimentos, tem a participação na NOS), aponta a morada de Isabel dos Santos e do marido como sendo na luxuosa zona de Jumeirah Bay, também no Dubai. Este foi um pedido de registo feito em junho.

Na noite de sexta-feira, o jornal Público difundiu o conteúdo de uma entrevista por escrito feita à filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Nessa entrevista, Isabel dos Santos diz que o arresto decretado às suas contas bancárias e participações em empresas — a par das do seu marido, Sindika Dokolo, e do gestor português Mário Leite da Silva — “abrange um património superior a dois mil milhões de euros, pelo que satisfaz, em excesso, a medida preventiva requerida em Angola”. Assim, a empresária angolana não vê razões para uma medida semelhante ser replicada em Portugal.

Antes dessas declarações, numa entrevista também por escrito ao Negócios, esta sexta-feira, a empresária angolana dizia que o arresto contra ela era uma forma de “mascarar o fracasso” da política económica de João Lourenço, o atual Presidente de Angola, reafirmando que o processo é apenas político e acusando o Ministério Público de sustentar a decisão em acusações falsas.

Em entrevista ao Observador, a 20 de dezembro, Isabel dos Santos negou ter sido favorecida pelo pai, falou das acusações de irregularidades no BIC Portugal e contou que não vai a Angola há mais de um ano porque tem medo.