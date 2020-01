Morreu Júlio Castro Caldas, antigo ministro da Defesa entre 1999 e 2001, no governo de António Guterres, está a avançar a TSF. Tinha 76 anos. Castro Caldas era advogado e foi também bastonário da Ordem dos Advogados durante cinco anos. Estava internado no Hospital da CUF Infante Santo há várias semanas.

Em declarações à TSF, Menezes Leitão, o atual bastonário, diz que “a classe profissional fica mais pobre” e recorda “a boa disposição” de Castro Caldas e à ligação que sempre manteve com Arcos de Valdevez, onde nasceu a 19 de novembro de 1943. Licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1966 e começou a exercer advocacia dois anos depois.

Antes de ser ministro do segundo governo de Guterres, Castro Caldas já tinha sido deputado à Assembleia da República entre 1979 e 1983, eleito pelo PSD no Círculo Eleitoral de Viana do Castelo.