“Não há condições para aprovar o Orçamento do Estado”, disse este sábado Catarina Martins numa conferência de imprensa. O Bloco de Esquerda admite assim não aprovar o OE deixando em aberto uma possível abstenção ou voto contra. Qualquer um destes desfechos não inviabiliza a aprovação final do documento, já que mesmo que todos os restantes partidos (à exceção do PS) votem contra, o documento será aprovado.

Foi esta a tomada de posição dos bloquistas numa altura em que ainda falta uma semana de reuniões (algumas com António Costa, inclusive) para se chegar a uma decisão final. A novidade foi transmitida pela coordenadora do partido numa conferência de imprensa que se seguiu à reunião da Mesa Nacional do partido, realizada este sábado. Nela terá estado em análise o OE.

A explicação dada por Catarina Martins dá conta que o criticismo para com o documento orçamental prende-se com o facto deste não incluir medidas do BE, dando prioridade à procura do superávite orçamental em vez de outras propostas mais em linha com aquilo que a geringonça procurava.

Em atualização…